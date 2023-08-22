Північна Македонія підготовить новий оборонний пакет для України, – Зеленський (фото)

Керівник держави подякував Північній Македонії за політичну та військову підтримку, а також висловив сподівання у подальшій співпраці.

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Північна Македонія підготує новий оборонний пакет для України. Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив на тому, що з премʼєр-міністром Димитаром Ковачевським обголювалися важливі питання, які для нашої держави є першочерговими. Насамперед це стосується розвитку оборонної співпраці. Зустріч відбулася на полях саміту Україна — Балкани в Афінах.

Він подякував Північній Македонії за політичну та військову підтримку. Зі слів керівника держави, наразі балканська країна працює над реалізацією підготовки нового оборонного пакета.

"Домовилися координувати кроки на шляху до спільної мети — вступу в ЄС", – заявив він.

Саміт Україна – Балкани в Афінах

У столиці Греції 21 серпня пройшов саміт. На ньому ухвалили декларацію, в якій висловилися на підтримку України на тлі продовження повномасштабного вторгнення Росії.

Учасники підписали декларацію, у якій наголосили на тому, що потрібно притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв воєнні злочини. Це стосується нападів на цивільне населення і руйнування інфраструктури. У документі сказано, що ескалація агресивної війни проти України показала, наскільки важливо реагувати на нагальну потребу, щоб зберегти ми у складні часи.

Також український політик обговорив на зустрічі з Андреєм Пленковичем, прем’єр-міністром Хорватії, ситуацію у сфері безпеки. Питання щодо надання нового пакету оборонної підтримки було важливим для політиків. Гуманітарне розмінування також було важливим для обговорення. Під час зустрічі учасники допустили, що експорт зерна може транспортуватися через дунайські й адріатичні порти Хорватії.

Нагадаємо, 5 серпня Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні. У литовському Міноборони заявили, що нададуть захисникам ЗРК та військове обладнання. Також країна допомагає з лікуванням та реабілітацією українських бійців.