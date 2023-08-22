"Воєнізована охорона": військові РФ розміщуються в навчальних закладах на ТОТ, — ЦНС

За даними підпілля, загарбники придумали офіційне пояснення розміщення військових на територіях шкіл — нібито "воєнізована охорона" для безпеки дітей.

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Російські загарбники розміщують своїх солдатів у будівлях шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, з метою маскування під дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У підпіллі повідомляють, що окупанти запропонували офіційне обґрунтування розміщення військових на шкільних територіях — нібито з метою забезпечення безпеки дітей за допомогою "воєнізованої охорони". Насправді ж вільні поверхи використовують для розміщення бойових підрозділів російських Збройних сил.

Нагадаємо, 17 серпня в ЦНС повідомили, що окупанти придумали новий спосіб паспортизації. Тепер підліткам пропонують подарувати безкоштовний відпочинок, якщо вони добровільно оформлять громадянство Російської Федерації. В інакшому разі сім'ї позбавлятимуть соціальних виплат і батьківських прав.

Того ж дня окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області анонсували відкриття кадетських класів.

А 14 серпня повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.