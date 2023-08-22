Вірити в них небезпечно: адвокат розібрав 7 поширених міфів про мобілізацію (відео)

Правозахисник Роман Сімутін розповів, що неодноразово стикався з фейками, які українці знаходили в інтернеті. Він пояснив, чи дійсно бронь рятує працівників фірм від мобілізації та чи зобов’язаний студент з відстрочкою реагувати на повістку.

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В Україні триває воєнний стан та проведення мобілізаційних заходів. Соцмережами ширяться міфи, віра в які може призвести до незворотних наслідків, зокрема кримінальної відповідальності. Сім найпоширеніших з них розібрав адвокат Роман Сімутін.

"Стикаюся з тим, що люди набралися різних фейків і небилиць в результаті пошуку відповідей на форумах, у месенджерах тощо", — пояснив він.

Міф №1. Про розлучення

Ходять чутки, що військовозобов’язаного може врятувати від мобілізації розлучення. Нібито призов не загрожує українцям, з якими за рішенням суду проживає неповнолітня дитина.

Юрист пояснив, що це враховували у військкоматах ще пів року тому, однак зараз на мобілізацію ніяк не вплине.

"ТЦК вимагають, зокрема, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або встановлення факту самостійного виховання дитини. Не ходіть по нотаріусах і не укладайте договори на утримання дитини — це гроші просто на вітер", — зазначив Сімутін.

Міф №2. Про вручення повістки

Припустимо, співробітник військкомати вручив повістку дружині або матері військовозобов’язаного українця. В такому разі процедура вважається незаконною, адже отримувати документ має особисто у руки призовник.

"Якби спосіб вручення повісток через родичів був законним — можна було б фактично пів країни пересадити", — підкреслив адвокат.

Міф №3. Про трьох дітей

Якщо чоловік є біологічним батьком трьох дітей, але не утримує їх — це не рятує його від мобілізації. Тобто українця, що не платить або має заборгованість зі сплати аліментів, можуть призвати на фронт.

"А відстрочку матиме якраз чоловік, який одружився з вашою колишньою дружиною", — пояснив Сімутін.

Міф №4. Про незаконність ТЦК

Юрист різко розкритикував фейки про те, що військкомати та повістки є нелегальними.

"Чесно, навіть коментувати не хочу. Але якщо у когось є бажання спробувати обрати таку форму захисту — удачі. Як то кажуть, вдалої посадки", — заявив він.

Міф №5. Про інвалідність

Можлива ситуація, коли МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) встановлює у людини інвалідність, а ВЛК (військово-лікарська комісія) визнає її придатною до служби. Це може статися через різні критерії оцінки.

"Тут варто пам'ятати, незалежно від групи інвалідності ви можете проходити службу виключно у добровільному порядку, навіть якщо ВЛК визнала вас придатним", — зазначив Сімутін.

Міф №6. Про відстрочку

Студенту або людині з інвалідністю, що має відстрочку або ж не підлягає мобілізації, можуть все одно вручити повістку.

"Для того, щоб вас не притягли до відповідальності, ви повинні повідомити про наявність у вас підстав для відстрочки від мобілізації", — наголосив правозахисник.

Міф №7. Про бронь

Українці, яких "забронювали" підприємства, можуть бути хибно впевнені у своїй "недоторканості". Похід у ТЦК в разі отримання повістки "заброньованим" співробітником може закінчитись і направленням у військову частину.

"Мобілізують, і таких випадків безліч. Вам слід дочекатися офіційного підтвердження бронювання", — пояснив Сімутін.

Відео Романа Сімутіна про міфи навколо мобілізації в Україні

Нагадаємо, у ЗСУ запропонували альтернативу врученню повісток на вулицях та пляжах. Військові наголосили, що роботу спростило б усвідомлення громадянами важливості оновлення даних у військкоматах.

У ЗМІ розібрали, які підстави є офіційно поважними для неявки у військкомат. Зокрема, йдеться про хворобу, необхідність догляду за родичем та відкрите кримінальне провадження.