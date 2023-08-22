Мобілізація в Україні: у ЗСУ запропонували альтернативу врученню повісток на вулицях

Оновлення даних у територіальних центрах комплектування допоможе ефективніше розпоряджатися мобілізованими громадянами. Зокрема, розподіляти їх на більш підходящі спеціальності в ЗСУ.

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У Сухопутних військах ЗСУ запропонували запустити кампанію з оновлення даних у ТЦК і СП. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, повідомляє Military Media Center.

Повідомляється, що, згідно із законом, вручати повістки співробітники ТЦК можуть на вулицях, вдома, на роботі, в громадських місцях. Однак така практика не є нормальною, оскільки вручення повістки може перерости в бійку або обернутися гонитвою за особою, яка підлягає мобілізації.

"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК і СП, це значно спростить систему роботи", — зазначив Горбач.

За його словами, завдяки уточненим даним у ТЦК можна уникнути великої кількості проблем. Так, це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, розподіляти за правильними військово-обліковими спеціальностями.

Також нагадаємо, що в Одеському ТЦК розповіли, чи загрожує мобілізація і куди можуть направити обмежено придатних до служби. Після проходження ВЛК військовозобов'язаний може отримати статус обмежено придатного до служби, однак це не дає відстрочку. Людину можуть призвати, але не в усі військові структури.

Крім того, адвокат Марія Левченко назвала умови для втрати студентами відстрочки від мобілізації. Студенти денної або дуальної форм здобуття освіти не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Але подібна норма не поширюється на студентів-заочників.