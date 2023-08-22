Мобилизация в Украине: в ВСУ предложили альтернативу вручению повесток на улицах

Обновление данных в территориальных центрах комплектования поможет более эффективно распоряжаться мобилизованными гражданами. В частности, распределять их на более подходящие специальности в ВСУ.

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В Сухопутных войсках ВСУ предложили запустить кампанию по обновлению данных в ТЦК и СП. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает Military Media Center.

Сообщается, что, согласно закону, вручать повестки сотрудники ТЦК могут на улицах, дома, на работе, в общественных местах. Однако такая практика не является нормальной, так как вручение повестки может перерасти в драку или обернуться погоней за подлежащим мобилизации лицом.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", — отметил Горбач.

По его словам, благодаря уточненным данным в ТЦК можно избежать большого количества проблем. Так, это позволит более эффективно использовать граждан, которые состоят на учете, распределять по правильным военно-учетным специальностям.

Также напомним, что в Одесском ТЦК рассказали, грозит ли мобилизация и куда могут направить ограничено пригодных к службе. После прохождения ВВК военнообязанный может получить статус ограниченно годного к службе, однако это не дает отсрочку. Человека могут призвать, но не во все военные структуры.

Кроме того, адвокат Мария Левченко назвала условия для потери студентами отсрочки от мобилизации. Студенты дневной или дуальной форм получения образования не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Но подобная норма не распространяется на студентов-заочников.