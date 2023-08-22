Окупанти почали топити пороми навколо Кримського мосту, щоб убезпечити його від атак, — ГУР

За інформацією представників розвідки, у планах росіян знищення щонайменше шести плавзасобів, які нібито слугуватимуть захисною смугою для 19-ти кілометрового об'єкта.

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Російські окупанти почали затоплювати пороми, щоб захистити незаконно побудований міст на тимчасово окупованому півострові Крим. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 22 серпня.

У відомстві зазначили, що війська противника вже почали проводити підготовчі роботи для того, щоб втопити другий пором. За попередніми даними, загалом у районі Керченського мосту планують знищити щонайменше шість плавзасобів, які нібито слугуватимуть захисною смугою для незаконної споруди.

"Між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження. Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен", — йдеться в повідомленні.

Крайні атаки по Кримському мосту лише погіршили становище російського угруповання військ на південному напрямку і викликали істеричну реакцію військово-політичного керівництва РФ, як зазначили в ГУР МО.

У Кремлі після цього почали вимагати негайно убезпечити міст, адже він є для противника критичним важливим логістичним об'єктів.

"Нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва РФ", — підсумували представники української розвідки.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що у ЗСУ підтвердили, що Кримський міст не працює на 100%. За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, деякі автомобільні смуги мосту все ж таки відкрито, але в обмеженому режимі і тільки для легкового транспорту. Залізниця теж не забезпечує повноцінної логістики.