Оккупанты начали топить паромы вокруг Крымского моста, чтобы обезопасить его от атак, — ГУР

По информации представителей разведки, в планах россиян уничтожение минимум шести плавсредств, которые якобы будут служить защитной полосой для 19-ти километрового объекта.

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Российские оккупанты начали затапливать паромы, чтобы защитить незаконно построенный мост на временно оккупированной полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 22 августа.

В ведомстве отметили, что войска противника уже начали проводить подготовительные работы для того, чтобы утопить второй паром. По предварительным данным, всего в районе Керченского моста планируют уничтожить минимум шесть плавсредств, которые якобы будут служить защитной полосой для незаконного сооружения.

"Между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения. Периодические успешные атаки Сил безопасности и обороны Украины по этой законной военной цели привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности, его автомобильного и железнодорожного полотен", — говорится в сообщении.

Крайние атаки по Крымскому мосту лишь усугубили положение российской группировки войск на южном направлении и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства РФ, как отметили в ГУР МО.

В Кремле после этого начали требовать немедленно обезопасить мост, ведь он является для противника критическим важным логистическим объектов.

"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства РФ", — подытожили представители украинской разведки.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в ВСУ подтвердили, что Крымский мост не работает на 100%. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, некоторые автомобильные полосы моста все же открыты, но в ограниченном режиме и только для легкового транспорта. Железная дорога тоже не обеспечивает полноценной логистики.