ПКС РФ підняли винищувачі через БПЛА MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar в Криму, — Міноборони

Над акваторією Чорного моря, як стверджують у відомстві РФ, було зафіксовано політ двох БПЛА, які нібито здійснювали повітряну розвідку поблизу Криму.

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У вівторок ввечері, 23 серпня, в районі тимчасово окупованого Криму Збройні сили Російської Федерації підняли в повітря два винищувачі через безпілотники, зафіксовані в акваторії Чорного моря. Про це повідомили в пресслужбі відомства в Telegram.

"Над акваторією Чорного моря засобами контролю за повітряним простором ПКС Росії (повітряно-космічні сили, — ред.) було зафіксовано політ двох безпілотних літальних апаратів MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar, які здійснюють ведення повітряної розвідки в районі Кримського півострова", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що після підняття винищувачів зі складу чергових сил ППО безпілотники змінили напрямок польоту та залишили райони ведення повітряної розвідки.

У цей час кримський Telegram-канал повідомив про звуки вибухів у Севастополі. За їхнім повідомленням, це звуки не "прильотів", а тренування підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті.

"Тим не менш, небезпека ударів або пусків безпілотників зберігається. Навіть зараз підрозділи ППО перебували напоготові", — йшлося в повідомленні.

Тоді ж так званий голова Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що в місті було все спокійно, російський флот проводив навчальні стрільби в Козачій бухті.

Нагадаємо, 22 серпня у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що окупанти намагаються захистити Кримський міст. Для цього вони почали топити пароми. Загалом у районі Керченського мосту планують знищити щонайменше шість плавзасобів.

Крім цього, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував нові вибухи на півострові найближчими днями. Він зазначив, що в Криму проживає багато людей, які чекають на деокупацію регіону.