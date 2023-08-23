"Відповідальний" за Україну: ЗМІ назвали наступника Суровікіна на посаді головнокомандувача ПКС РФ

За даними журналістів, Віктор Афзалов, який брав участь в організації повномасштабного вторгнення та завданні масованих ударів по Україні, тепер керуватиме Повітряно-космічними силами країни-агресора.

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Місце генерала армії РФ, який до невдалого заколоту Євгена Пригожина обіймав посаду головнокомандувача ПКС, посів його перший заступник Віктор Афзалов. Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела.

Російські пропагандисти стверджували, що Суровікіна вирішили звільнити з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу". Нині він начебто у "короткостроковій відпустці".

"Ексголовкома Повітряно-космічних сил Росії Сергія Суровікіна наразі звільнено з посади, тимчасово виконує обов'язки головкому ПКС начальник Головного штабу ПКС генерал-полковник Віктор Афзалов", — йдеться у повідомленні.

Хто такий Віктор Афзалов

Російський генерал-лейтенант Віктор Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації вторгнення військ Росії 24 лютого 2022 року на територію України. Відповідальний за планування авіаційних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об'єктах. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ПКС.

Звільнення Суровікіна

Сергій Суровікін з 31 жовтня 2017 року був командувачем ПКС РФ. З 8 жовтня 2022 року він відповідав за бойові дії проти України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 11 січня 2023 року вирішив зняти його з посади.

Російські ЗМІ 22 серпня повідомили, що очільник Кремля звільнив Суровікіна після ситуації з заколотом ПВК "Вагнер". Повідомлялося, що генерал і далі нестиме службу в підрозділі, який підпорядковується Міноборони.

Нагадаємо, 30 червня ЗМІ повідомили, що Суровікін був таємним почесним членом ПВК "Вагнер". Він наче отримав особистий жетон під номером М-3744. За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні Сергій Суровікін допомагав Євгену Пригожину координувати дії під час військового заколоту у червні 2023 року. У заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.