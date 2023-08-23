Попередники ATACMS: експерти з'ясували, чому у США немає комплексів MGM-52 Lance

Після закінчення Холодної війни ОТРК MGM-52 Lance зняли з озброєння, а ракети використовували як мішень під час навчальних пусків ЗРК Patriot. У результаті в США виявилася обмежена кількість оперативно-тактичних ракетних комплексів.

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США мають обмежений запас оперативно-тактичних ракет навіть з урахуванням того, що протягом 20 років на озброєнні американської армії перебували комплекси з балістичними ракетами MGM-52 Lance. Ці ракети були попередниками ATACMS, а останній їхній пуск було здійснено 2017 року. Куди могла подітися велика кількість старих ракет і як це відбивається на позицію Вашингтона щодо надання Україні ракет ATACMS йдеться в матеріалі Defence Express.

Оглядачі пишуть, що на озброєнні армії США ракети MGM-52 Lance оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) перебували з 1972 до 1992 року, після чого натомість розпочалося розроблення ракет ATACMS, що мають вищі характеристики.

За даними проєкту Missile Threat, виробництво ракет Lance тривало з 1972 по 1980 роки. За цей період було випущено 2,1 тисячі одиниць.

ОТРК MGM-52 Lance

Цей ОТРК призначався для ударів по укріплених командних пунктах, техніці противника, логістичних маршрутах тощо. Ракети могли також оснащуватися ядерною боєголовкою потужністю до 100 кілотонн, або звичайною касетною бойовою частиною. При цьому дальність польоту ракети досягала 130 км.

Станом на 1990 рік у Європі перебувало 88 пускових установок ОТРК, а також 700 ядерних і 300 звичайних боєголовок. Але після закінчення Холодної війни розміщення комплексів у Європі стало неактуальним і MGM-52 Lance були зняті з озброєння.

Така кількість ракет дозволила американцям використовувати їх як мішені під час випробувальних пусків ракет PAC-1, PAC-2 і PAC-3 зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також для випробувань протиракетної системи AEGIS.

ОТРК MGM-52 Lance

"Схоже, що американські військові мали настільки багато списаних MGM-52 Lance як "розхідного матеріалу" під такі завдання, що останній пуск таких ракет відбувся аж в 2017 році, тобто за 25 років після формального зняття з озброєння", — зазначили автори матеріалу.

У результаті склалася ситуація, за якої у США залишився обмежений запас ракет ОТРК, через що, можливо, американці поки що не схвалили надання Україні ракет ATACMS. Оглядачі дійшли висновку, що США не готувалися до війни в Європі, в якій потрібно було б використовувати великий запас оперативно-тактичних ракет. Натомість американці готували персонал для систем ПРО і сподівалися на високі характеристики саме свого протиракетного озброєння.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд 9 серпня заявив, що постачання озброєнь Україні з боку США гальмує радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. При цьому Ослунд підкреслив, що у Вашингтона немає причин не давати Україні, наприклад, ракети великої дальності ATACMS.