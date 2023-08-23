Новий корвет зі старою зброєю: експерти оцінили військовий корабель КНДР класу Amnok (фото)

Більшість видів озброєння на кораблі № 661 є морально застарілими. Однак корвет оснащений крилатими ракетами і здатний раптово завдати ядерного удару по Південній Кореї та Японії крилатими ракетами.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув новітній корвет ВМС Корейської народної армії і спостерігав за випробуванням стратегічної крилатої ракети з борту корабля. Британські експерти з Naval News 23 серпня повідомили, що вочевидь відбулася демонстрація можливостей нового бойового корабля КНДР, та оцінили його можливості.

Автори публікації пишуть, що корвет № 661 класу Amnok брав участь у запуску крилатої ракети, яка, за твердженням північнокорейських ЗМІ, швидко і безпомилково вразила ціль. Цей тип бойового корабля, безумовно, є найсучаснішим основним надводним бойовим кораблем на озброєнні КНДР, який коли-небудь був представлений.

Що собою являє корвет № 661

На перший погляд, північнокорейський корвет — це 2000-тонний корабель, що має багато ознак сучасного бойового корабля. Експерти зазначають, що конструктори з КНДР доклали серйозних зусиль для максимального зниження радіолокаційного перерізу (RCS) і додали найсучасніше озброєння і датчики, які тільки доступні в Північній Кореї.

І хоча більшість озброєнь і обладнання на борту сильно застаріли порівняно із західними або азіатськими зразками, створення № 661 — великий крок уперед для Північної Кореї.

Судячи з обладнання на борту, яке, за рідкісним винятком, має вигляд уживаного, можна припустити, що інженери використовували системи та озброєння зі списаних кораблів, таких як легкі фрегати класу Najin, а також китайське обладнання, яке було знято зі списаних кораблів.

Озброєння

Корабель несе практично всі види озброєння: артилерійське, ракетне і протичовнове.

На носовій палубі знаходиться стара 100-мм гармата, можливо, 100-мм/56 Б-34 зразка 1940 р. з вежею, аналогічною китайській 100-мм/56 Type 79. Схожими баштами оснащувалися кораблі під час Другої світової війни. За гарматою розташовані чотири нерухомі спарені пускові установки для протичовнових ракет, що дуже нагадують радянську РБУ-1200. Пускові установки цього типу не можуть повертатися в горизонтальній площині і наводяться на ціль разом із кораблем.

Зенітні артилерійські установки корвета — це стандартні для ВМС КНДР 6-ствольні 30-мм артустановки (АУ), які є гібридом радянських АУ АК-230 і АК-630. Обидві АУ розташовані в кормовій частині корабля одна над одною. Для управління вогнем на кораблі розміщено дві дублюючі одна одну РЛС, що зовні нагадують радянські станції МР-123 "Вымпел".

Є також дві оптичні системи управління вогнем морської артилерії, аналогічні російським СП-520 (СП-520 КС), одна з яких дивиться вперед, а інша — в корму.

Корвет також має дві 6-ствольні 14,5 мм зенітні кулеметні установки (ЗУ), причому вони не є дистанційно керованими, оскільки в самій зенітці є місце для стрільця.

Але головним ударним озброєнням є вісім пускових установок крилатих ракет великої дальності класу "земля-поверхня", які розміщені в кормовій похилій частині корабля.

"Підбиваючи підсумок, можна сказати, що як надводний бойовий корабель корвети класу Amnok нічим не примітні. Це просто корвет із застарілими і погано оснащеними датчиками і озброєнням. Однак № 661 здатний змінити ситуацію, оскільки він може несподівано завдати удару по Південній Кореї і Японії з ядерним зарядом", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати оцінюють можливості північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. На думку експертів, ракета могла бути створена внаслідок співпраці РФ і КНДР, оскільки зовні ракета нагадує російську "Тополь-М".