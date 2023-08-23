"Ціла дивізія": від початку вторгнення захист в Австрії отримали 14 тис. чоловіків з України

Чоловіки призовного віку з українськими паспортами отримують житло, фінансову підтримку та соціальну допомогу, а також не беруть участі у захисті Батьківщини.

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В Австрії 14 тисяч українських чоловіків призовного віку отримали статус тимчасового захисту після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Про це повідомляє видання Exxpress, посилаючись на дані МВС країни.

Журналісти назвали матеріал "Втеча з фронту". У ньому вони підрахували, що цих чоловіків вистачило б для формування 28 батальйонів або однієї цілої дивізії за штатом воєнного часу.

"Володимир Зеленський не буде в захваті, коли його посол у Відні надішле йому такі цифри", – йдеться у повідомленні.

Загалом на території Австрії з початку великої війни зареєстровано 101 629 біженців із нашої держави. Базову державну допомогу з цієї кількості отримують 44 тисячі.

Переважно це жінки та діти, але є й велика частина чоловіків — 34,2 тисячі. З них 14 тисяч — у віці 18-54 роки, тобто, призовного віку. Зараз вони отримують житло, фінансову підтримку та соціальну допомогу.

Фото: BMI

Австрійська влада зареєструвала 33 387 українських дітей-біженців. Співвідношення хлопчиків і дівчаток майже однакове. У матеріалі йдеться про те, що з 18 років стає зрозуміло: 75% біженців — жінки, лише 25% — чоловіки (вік: від 18 до 54 років). Проте дані МВС підтверджують, що великій кількості українських чоловіків призовного віку вдалося втекти від участі й у бойових діях.

Нагадаємо, у серпні в Україні викрили масштабну схему ухилення від призову. Послуги зі зняття з військового обліку посадовці районних ТЦК надавали у середньому за 6 тисяч доларів. Отримані довідки ухилянти використовували для виїзду за кордон.