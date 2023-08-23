Над Чорним морем та Румунією зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників НАТО (фото)

Літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО фіксують пересування росіян в акваторії Чорного моря.

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У небі Чорним морем та Румунією 20 серпня зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників від НАТО. Про це свідчать дані Flightradar24.

Літаки Альянсу можуть відстежувати пересування росіян у тимчасово окупованому Криму. Це може відбуватися тривалий час, але 20 серпня зафіксували рекордну кількість польотів.

Як йдеться у матеріалі Adevarul, спочатку це були літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ДРЛС). Їх було загалом два. Вони паралельно пролетіли над повітряним простором Румунії під позначеннями NATO 11 і NATO 12.

Згодом літак ВМС США Lockheed EP-3E Aries II під кодом XC12 зафіксували в небі. Він годинами кружляв по колу над дельтою Дунаю, а іноді і над Чорним морем. Авіасудно повітряної розвідки з інтегрованою електронною системою отримало погодинну вартість експлуатації понад 35 тисяч доларів. Воно оснащене широким спектром датчиків для отримання розвідувальних даних.

Фото: Flightradar24

Над українським кордоном патрулювання, як повідомляє видання, здійснював літак Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Це авіасудно з великою кількістю та комп'ютерів та датчиків, що дозволяють перехоплювати та розшифровувати інформацію ворога за сотні кілометрів. Цей літак перебуває у приватній власності.

Експерти Пентагону зазначили, що датчики авіасудна підключені через супутники. Дані збираються в режимі реального часу. За інформацією джерел, американське воєнне відомство платить компанії, якій належить відповідна послуга, погодинну ставку.

Нагадаємо, 21 серпня Повітряні сили озвучили кількість винищувачів для переваги в небі над військами загарбників. Вже зараз дві групи випускників вирушають до Британії та Швеції, де проходитимуть базову підготовку на літаках і вивчатимуть англійську.