"300-ті заповнюють весь перон": госпіталі в Севастополі переповнені пораненими, — Атеш

За даними партизанів, для обслуговування поранених російських солдатів у Севастополі було залучено пенсіонерів.

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У тимчасово окупованому Севастополі госпіталі перебувають у стані переповнення через велику кількість поранених російських військових. Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на джерела у військовому госпіталі Севастополя за адресою Госпітальний узвіз, 1.

"Місць для розміщення в палатах немає, що змушує персонал розміщувати їх у коридорах і навіть у їдальні. Медичного персоналу на таку кількість 300 — теж немає", — ідеться в повідомленні партизанів у Telegram.

Джерело свідчить, що у зв'язку з цією ситуацією окупаційна влада змушена залучити людей похилого віку, які вже давно вийшли на пенсію, для виконання робіт. Додатково повідомляється, що поранених російських військових доправляють у місто потягами.

"Їх така кількість, що під час вивантаження ноші з 300 заповнюють увесь перон. Видовище вражаюче... Але вони самі обрали свою долю", — додали партизани.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти активно перетворюють місто на військовий госпіталь. На території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти перетворили на військовий шпиталь від початку війни, спостерігається постійний цілодобовий рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами.

А також у Росії приступили до створення великомасштабних комплексів, призначених для обробки, дослідження та утилізації тіл загиблих російських військових, які брали участь у конфлікті в Україні. Головне управління розвідки заявляє, що російська армія не в змозі впоратися з великим потоком військових, загиблих під час війни.