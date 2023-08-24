Мобілізація в Україні: з яких причин можна не йти до ТЦК

Для підтвердження причини неприбуття до військкоматів повинні бути медичні довідки або відповідна документація з органів місцевого самоврядування.

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Загальна мобілізація в Україні посилилася, тому для багатьох є актуальним питання причини неявки до ТЦК та СП. Адвокат з об’єднання "Актум" Володимир Куля розповів подробиці, інформує Vesti.

З його слів, у разі підписаної повістки людина повинна прийти до ТЦК, але є умови, за яких цього можна не робити. На це мають бути поважні причини. Їх фактично є три:

перешкода стихійного характеру, яка не дозволила прибути;

хвороба призовника або інші обставини, що завадили з'явитися у пункт у відповідний термін;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича його дружини.

Причини неявки потрібно підтвердити документами. Це можуть бути медичні довідки, а також документація з органів місцевого самоврядування тощо.

Адвокат зазначив, що у такому разі можна повідомити поштою ТЦК листом з описом вкладення, туди прикріпити докази хвороби, і з'явитись після одужання. З його слів, це найкращий варіант.

Також до ТЦК можна відправити родича з відповідними документами. Після одужання в ТЦК і при собі мати документи на підтвердження хвороби. Зі слів адвоката, хвороба має бути суттєвою, такою, що виключає можливість самостійно пересуватись.

Нагадаємо, 23 серпня у ТЦК пояснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки. Зі слів військкомів, ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, зокрема цивільні. Тому мобілізувати можуть будь-якого придатного або обмежено придатного чоловіка, навіть якщо він не має досвіду служби. Представники ТЦК запевняють, що в першу чергу намагаються "навести порядок в особових справах", а виклик за повісткою нібито не означає швидке відправлення до зони бойових дій.