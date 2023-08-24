Танки, артсистеми, склади БК: СБУ розповіла про втрати військ РФ за тиждень (відео)

Серед втрат РФ є комплекси спостереження "Муром" і "Гренадер", РЕБ, САУ, Т-90 та і Т-72, повідомили в СБУ.

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Служба безпеки України (СБУ) оновила тижневу статистику втрат Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

За тиждень бійці СБУ вразили:

сім танків;

14 бронеавто;

дев'ять артсистем;

вісім комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

24 авто;

три системи протиповітряної оборони (ППО);

десять складів із БК та інше.

Зазначили, що контррозвідники СБУ ліквідували по два танки Т-90 та і Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.

Крім цього, Департамент військової контррозвідки знищив ще два танки, БМП, МТЛБ, комплекс РЕБ "Поле-21", "Урал" з боєприпасами та чотири вантажівками. Тоді як фахівці Департаменту кібербезпеки "вимкнули" два ворожі комплекси спостереження "Муром" і 1 "Гренадер", РЕБ. Також вони знищили антидроновий розрахунок і БМП.

"Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!" — заявили в СБУ.

Нагадаємо, 24 серпня один з авторів проєкту Oryx, де ведуть список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото чи відео фіксації, Якуб Яновський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 503 одиниці самохідної артилерії. Найбільше ворог втрачав гаубиці калібром 152 мм та 120 мм, а найменше — 1 одиницю – це саморобна САУ на базі МТ-ЛБ калібром 82 мм.

На Донеччині на Соледар-Бахмутському напрямку ЗСУ знищили та пошкодили дві гармати Д30, одну САУ "Акація", дві гармати Д20, дві САУ "Гвоздика".