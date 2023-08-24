Танки, артсистемы, склады БК: СБУ рассказала о потерях войск РФ за неделю (видео)

Среди потерь РФ есть комплексы наблюдения "Муром" и "Гренадер", РЭБ, САУ, Т-90 и Т-72, сообщили в СБУ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) обновила недельную статистику потерь Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

За неделю бойцы СБУ поразили:

семь танков;

14 бронеавтомобилей;

девять артсистем;

восемь комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

24 авто;

три системы противовоздушной обороны (ПВО);

десять складов с БК и прочее.

Отметили, что контрразведчики СБУ ликвидировали по два танка Т-90 и Т-72, вражескую САУ и бронированные машины.

Кроме этого, Департамент военной контрразведки уничтожил еще два танка, БМП, МТЛБ, комплекс РЭБ "Поле-21", "Урал" с боеприпасами и четыре грузовика. Тогда как специалисты Департамента кибербезопасности "выключили" два вражеских комплекса наблюдения "Муром" и 1 "Гренадер", РЭБ. Также они уничтожили антидроновий расчет и БМП.

"Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!" — заявили в СБУ.

Напомним, 24 августа один из авторов проекта Oryx, где ведут список потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео фиксации, Якуб Яновский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 503 единицы самоходной артиллерии. Больше всего враг терял гаубицы калибром 152 мм и 120 мм, а меньше всего — 1 единицу — это самодельная САУ на базе МТ-ЛБ калибром 82 мм.

В Донецкой области на Соледар-Бахмутском направлении ВСУ уничтожили и повредили две пушки Д30, одну САУ "Акация", две пушки Д20, две САУ "Гвоздика".