Визуально подтверждено: потери РФ в самоходной артиллерии перевалили за 500, — Oryx
Больше всего российские войска теряют гаубицы калибром 152 мм и 120 мм, а меньше всего — 1 единица, была потеряна самодельная САУ на базе МТ-ЛБ калибром 82 мм.
Российские войска с начала полномасштабной агрессии потеряли уже 503 единицы самоходной артиллерии. Об этом сообщает Якуб Яновский, один из авторов проекта Oryx, где ведут список потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео фиксации.
По состоянию на 24 августа 2023 года оккупанты потеряли 503 САУ, но Яновский в своей публикации опубликовал "юбилейные" 500. Российские войска больше всего потеряли:
- 138 САУ "Мста-С" калибром 152 мм;
- 130 САУ "Акация" калибром 152 мм;
- 76 САУ "Гвоздика" калибром 122 мм;
- 40 САУ "Гиацинт-С" калибром 152 мм;
- 33 САУ "Нона" калибром 120 мм;
- 32 САУ "Мста-СМ2" калибром 152 мм;
- 20 САУ "Тюльпан" калибром 240 мм;
- 15 САУ "Малка" калибром 203 мм;
- 12 неустановленных СПГ;
- 4 САУ — "Нона-СВК" калибром 120 мм;
- 2 САУ "Хоста" калибром 120 мм;
- 1 автоматическую пушку "Василек" на базе тягача МТ-ЛБ калибром 82 мм.
Стоит отметить, что Oryx ведут отдельный список с потерями гаубиц, самоходных противотанковых машин и минометов.
Наибольший калибр имеет САУ "Тюльпан" — 240 мм, а наименьший — самодельный "Василек" на базе МТ-ЛБ. Из 503 потерянных САУ (по последним данным проекта) 360 были уничтожены, 29 повреждены, 7 брошены и 107 стали трофеями для украинской армии.
В список Oryx попадает только та техника, которая была зафиксирована на фото или видео.
Напомним, 23 августа ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артиллерийские установки и 4 пушки.
Также 23 августа бойцы "Запорожской Сечи" показали уничтожение российской гаубицы Д-30.