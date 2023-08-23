Артиллерийская бригада "Запорізька Січ" благодаря подразделению Shadow уничтожила гаубицу Д-30 (видео)

Российские оккупанты пытались спрятать пушку среди густой растительности, однако остались без нее.

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Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ" ликвидировали вражескую гаубицу Д-30. В Telegram "Цитадель. Схід" опубликовали результаты работы.

Аэроразведчики подразделения Shadow зафиксировали вражескую технику. Впоследствии украинские воины передали координаты артиллеристам ВСУ. Расчеты "Запорізька Січ" успешно ликвидировали пушку, которую российские оккупанты пытались спрятать среди густой растительности.

Уничтожение артиллерии России в августе 2023 года

Батальон К-2 15 августа уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области. Сначала украинские защитники зафиксировали грузовик. Автомобиль находился на разрушенном предприятии. Впоследствии артиллерия подразделения успешно обезвредила технику. Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать.

Также 15 августа украинские добровольцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б". Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

ВСУ 20 июля уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в районе Бахмута. Российские войска обустроили позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры. Благодаря наличию уцелевших домов таким образом они пытались и определенным образом организовать защиту позиции.

Напомним, 16 августа артиллеристы благодаря подразделению Shadow уничтожили пушку Д-20. Аэроразведчики украинского войска сумели зафиксировать вражескую технику. Реализовал успешные действия расчет 64 отдельного пушечного дивизиона.