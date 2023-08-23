Артилерійська бригада "Запорізька Січ" завдяки підрозділу Shadow знищила гаубицю Д-30 (відео)

Російські окупанти намагалися заховати гармату серед густої рослинності, однак залишилися без неї.

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Бійці 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу гаубицю Д-30. У Telegram "Цитадель. Схід" опублікували результати роботи.

Аеророзвідники підрозділу Shadow зафіксували ворожу техніку. Згодом українські воїни передали координати артилеристам ЗСУ. Розрахунки "Запорізької Січі" успішно ліквідували гармату, яку російські окупанти намагалися заховати серед густої рослинності.

Знищення артилерії Росії у серпні 2023 року

Батальйон К-2 15 серпня знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині. Спочатку українські захисники зафіксували вантажівку. Автомобіль перебував на зруйнованому підприємстві. Згодом артилерія підрозділу успішно знешкодила техніку. Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати.

Також 15 серпня українські добровольці знищили ворожу гаубицю "Мста-Б". Разом з установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

ЗСУ 20 липня знищили 152-мм гаубицю Д-20 в районі Бахмута. Російські війська облаштували позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури. Завдяки наявності вцілілих будинків у такий спосіб вони намагалися й певним чином організувати захист позиції.

Нагадаємо, 16 серпня артилеристи завдяки підрозділу Shadow знищили гармату Д-20. Аеророзвідники українського війська зуміли зафіксувати ворожу техніку. Реалізував успішні дії розрахунок 64 окремого гарматного дивізіону.