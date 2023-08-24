Javelin стане ще небезпечнішим: армія США випробовує нові протитанкові приціли LW CLU

Військовослужбовці США зазначають, що різниця між старим і новим прицілом — це як дивитися телевізор високої чіткості порівняно з телевізором 90-х років.

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Під час навчань в Аризоні американські військові проводили випробування нової прицільної системи Lightweight Command Launch Unit (LW CLU) для ракети Javelin. Ці навчання, що покликані вивчити розширені можливості нової оптики, стали важливим кроком у модернізації ПТРК і підвищенні боєздатності піхотних військ на полі бою. Про це 24 серпня повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації йдеться про те, що впровадження прицільної системи LW CLU є кроком уперед у розвитку можливостей Javelin, оскільки нова оптика забезпечує більшу дальність стрільби, вищу чіткість зображення та інноваційну функцію автофокусування.

Такі характеристики дадуть змогу бійцям виявляти, ідентифікувати та уражати цілі на набагато більших відстанях із недосяжним раніше рівнем деталізації. Отже, нова оптика розширить можливості ПТРК у плані дальності ураження.

Американці випробовують новий ракетний комплекс Javelin на полігоні Юма

Перший режим пропонує денний вид із 4-кратним збільшенням, який використовують переважно для сканування місцевості на наявність світла під час нічних операцій.

Другий — нічний вид із 4-кратним збільшенням, що показує навіднику теплове зображення місцевості, що дасть змогу знаходити приховані війська і транспортні засоби. Це основний режим для виявлення інфрачервоного випромінювання.

Третій вид являє собою тепловізійне зображення з 9-кратним збільшенням, аналогічне автоматичному зуму більшості сучасних фотоапаратів.

Положення рук і органи управління нового прицілу були перероблені для зручності, що дає змогу більш природно утримувати їх під час тривалого використання. Водночас легкість і компактність LW CLU також робить його більш мобільним і маневреним у зоні бойових дій.

Старший сержант Том Магсіно, який брав участь у випробуваннях, зазначив, що новий приціл цілком простий у використанні й ефективний.

"У полегшеному варіанті видно суттєву різницю порівняно з Javelin Block 1: можна сканувати на великі відстані з більшою чіткістю. Усе було кришталево чисто. Це як дивитися телевізор високої чіткості порівняно з телевізором 90-х років", — сказав американський боєць.

Нагадаємо, українські бійці зі складу 66-ї ОМБр імені Мстислава Хороброго розповіли про бойову роботу із застосуванням американських комплексів Javelin. За їхніми словами, на рахунку в операторів ПТРК незліченна кількість важкої та легкоброньованої техніки російських окупантів, а також складів із боєприпасами.