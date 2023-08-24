Javelin станет еще опаснее: армия США испытывает новые противотанковые прицелы LW CLU

Военнослужащие США отмечают, что разница между старым и новым прицелом — это как смотреть телевизор высокой четкости по сравнению с телевизором 90-х годов.

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В ходе учений в Аризоне американские военные проводили испытание новой прицельной системы Lightweight Command Launch Unit (LW CLU) для ракеты Javelin. Эти учения, призванные изучить расширенные возможности новой оптики, стали важным шагом в модернизации ПТРК и повышении боеспособности пехотных войск на поле боя. Об этом 24 августа сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации говорится, что внедрение прицельной системы LW CLU представляет собой шаг вперед в развитии возможностей Javelin, поскольку новая оптика обеспечивает большую дальность стрельбы, более высокую четкость изображения и инновационную функцию автофокусировки.

Такие характеристики позволят бойцам обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на гораздо больших расстояниях с недостижимым ранее уровнем детализации. Следовательно, новая оптика расширит возможности ПТРК в плане дальности поражения.

Американцы испытывают новый ракетный комплекс Javelin на полигоне Юма

Первый режим предлагает дневной вид с 4-кратным увеличением, используемый в основном для сканирования местности на наличие света во время ночных операций.

Второй — ночной вид с 4-кратным увеличением, показывающий наводчику тепловое изображение местности, что позволит находить скрытые войска и транспортные средства. Это основной режим для обнаружения инфракрасного излучения.

Третий вид представляет собой тепловизионное изображение с 9-кратным увеличением, аналогичное автоматическому зуму большинства современных фотоаппаратов.

Положение рук и органы управления нового прицела были переработаны для удобства, что позволяет более естественно удерживать их при длительном использовании. При этом легкость и компактность LW CLU также делает его более мобильным и маневренным в зоне боевых действий.

Старший сержант Том Магсино, участвовавший в испытаниях отметил, что новый прицел вполне прост в использовании и эффективен.

"В облегченном варианте видна существенная разница по сравнению с Javelin Block 1: можно сканировать на большие расстояния с большей четкостью. Все было кристально чисто. Это как смотреть телевизор высокой четкости по сравнению с телевизором 90-х годов", — сказал американский боец.

Напомним, украинские бойцы из состава 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго рассказали о боевой работе с применением американских комплексов Javelin. По их словам, на счету у операторов ПТРК бесчисленное количество тяжелой и легкобронированной техники российских оккупантов, а также складов с боеприпасами.