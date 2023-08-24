Смерть Пригожина: другий борт ватажка ПВК "Вагнер" попрямував до Баку (скриншоти)

Літак, на борту якого був Євген Пригожин, розбився у Тверській області РФ. Інше повітряне судно, яке також пов’язують з головою "вагнерівців", прилетіло з Москви до Азербайджану.

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23 серпня у Росії розбився літак Євгенія Пригожин, внаслідок чого загинув засновник ПВК "Вагнер". Інший його літак попрямував в Азербайджан. Про це 24 серпня повідомила у соцмережах моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Йдеться про бізнес-джет Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" з номером RA-02748. Борт полетів у Баку.

"Літак вилетів о 15:24 із московського аеропорту "Внуково" та взяв курс на південь. Відомо, що цей бізнес-джет також пов'язаний зі структурами Євгена Пригожина. Однак, на відміну від інших, він ніколи не прилітав до Білорусі", — проінформувала моніторингова група.

Скриншот, опублікований "Беларускі Гаюн" 24 серпня Фото: Беларускі Гаюн

Дані Flightradar24 підтверджують, що літак залишив Москву о 15:30 та приземлився в Баку о 19:00 за місцевим часом. Останні його рейси були між містами РФ — столицею та Санкт-Петербургом. Туди він прилетів з міста Джедда у Саудівській Аравії, а до цього перебував у турецькому Бодрумі.

Дані моніторингового сервісу авіаперельотів щодо рейсів літака Пригожина Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 серпня у Бологівському районі Тверської області Росії розбився літак, який належав Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. У медіа з посиланням на очевидців зазначали, що повітряне судно збила російська ППО.

Пізніше у ЗМІ проінформували, що на місці падіння літака завершилася пошукова операція. Були виявлені 10 тіл. Федеральне агентство повітряного транспорту РФ "Росавіація" офіційно підтвердило, що серед зареєстрованих пасажирів був керівник "вагнерівців" Євген Пригожин.

24 серпня з’явилися супутникові знімки з місця авіакатастрофи. Журналісти передали, що літак впав поблизу селища Куженкіно, що знаходиться приблизно за 300 кілометрів на північ від Москви.