Командир на Львівщині продавав бійцям безкоштовні продукти і змушував будувати собі віллу (фото)

Магазин військовослужбовець відкрив просто на території частини, де брав товар, а керувала торговою точкою його дружина.

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На Львівщині затримали заступника командира однієї з військових частин, який змушував солдатів будувати йому маєток. Також на території частини він відкрив підпільний магазин, яким керувала його дружина. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР виявили системні зловживання заступника командира.

"З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира". До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

Що стосується підпільного магазина, то командир продавав там продукти харчування, які частина офіційно отримувала від держави безкоштовно для забезпечення бійців частини.

"Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті. Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1)", — йдеться в повідомленні.

За скоєне заступнику командира загрожує покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що командир розвідвзводу на Дніпропетровщині здав в ломбард рації та квадракоптери, отримані на підрозділ на суму в пів мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що підприємець із Запоріжжя продав ЗСУ браковані жилети на 6 млн грн. Виявилося, що їхні технічні характеристики не відповідали заявленим, тому вони небезпечні для використання в бойових умовах.