РФ знімає зі зберігання танк ЙС-8: чи дійдуть вони до фронту (відео)

Журналіст Денис Казанський опублікував відео з танком Т-10, який як заявляється, відправиться на фронт.

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В мережі опублікували відео з російським танком ЙС-8 (також відомий під назвою Т-10), який своїм ходом зʼїхав з трала. Про це повідомляє журналіст та блогер Денис Казанський у твіттері.

На кадрах ЙС-8 (Йосип Сталін) зʼїжджає з лафета. Як стверджує журналіст, російська армія знімає з консервації та відправляє на фронт радянські машини ЙС-8. Вони розроблялись ще в кінці 1940-х роках. Серійно машина виготовлялась з 1954 до 1966 року.

Якщо інформація про перекидання важкого танку на фронт підтвердиться, то це буде одним з найстаріших танків в російській армії. Старіший тільки Т-54/55, який в строю був з 1948 року. ЙС-8 розробляв дослідний завод №100. Під час політики десталінізації Хрущова танк перейменували на Т-10, бо це 10-й серійний важкий танк на озброєнні СРСР.

Т-10 прийшов на заміну в радянській армії ЙС-2, ЙС-3 та ЙС-4. Танк оснащено 122-мм гарматою з довжиною гармати у 48 калібрів. Наразі невідомо, чи достатньо у РФ настільки старих боєприпасів калібру 122-мм, бо сучасні снаряди не підійдуть до гармати.

Нагадаємо, 5 липня ЗМІ писали, що РФ відправила в Україну велику партію танків Т-55, які перетворюють на танки-камікадзе нашпиговані тротилом.

29 червня Forbes повідомляв, що українські волонтери перероблюють трофейні Т-62 на БМПТ.