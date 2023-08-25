Будь-яке зволікання в рішеннях може закінчитися моральним крахом Заходу, — Подоляк

За словами радника глави Офісу президента, не можна відкладати війну на потім, адже з часом її масштаби й апетити стануть більшими.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав західним політичним лідерам про те, що кожен їхній сумнів може закінчитися вкрай погано в майбутньому. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X (нинішня назва Twitter, — ред.) 25 серпня.

За його словами, будь-яка спроба відкласти війну означатиме її повернення в майбутньому. Крім того, її масштаби можуть бути значно більшими, а позиції однієї зі сторін посилитися.

"Кожен політичний лідер повинен пам'ятати: будь-яке зволікання і сумніви в рішеннях сьогодні коштуватимуть удвічі більше в майбутньому. Будь-яка спроба втекти від викликів історії, як казав класик XX століття, не призведе ні до чого, крім війни та ганьби. Спроба зрадити моральним засадам заради #Realpolitik не закінчиться нічим, крім морального краху Заходу", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк додав, що зараз є тільки один вихід із ситуації, що склалася. Це не просто програш президента РФ Володимира Путіна і крах його військової компанії, а він при цьому повинен залишитися ні з чим.

Нагадаємо, 24 серпня Михайло Подоляк знову розкритикував ідею мирних переговорів із Російською Федерацією. Радник глави ОП переконаний, що в такому разі Європа зіткнеться з великими наслідками, і в майбутньому їй доведеться витрачати набагато більше не тільки на оборону України, а й на свою безпеку.

18 серпня повідомлялося, що Путіна можна схилити до переговорів після виходу ЗСУ до Мелітополя в Запорізькій області. Журналісти видання The Hill зазначили, що тільки успіхи Сил оборони можуть підготувати Кремль до того, що потрібно реально домовлятися.