Вісім місяців в окопах: війська РФ покинуть лінію фронту через занепад морального духу, — офіцер

Полковник Сергій Гуляєв, який воював в Афганістані, розповів, що деякі солдати й офіцери ЗС РФ саботують накази керівництва і відмовляються йти в атаку, вважаючи за краще залишатися в окопах.

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Російські війська перебувають на межі того, щоб залишити свої позиції на передовій, оскільки вони все більше розчаровуються у війні. Російські солдати зневажають президента Володимира Путіна і його військове командування і покинуть лінію фронту, коли побачать, що 80% сил знищено. Таку думку висловив колишній полковник радянської армії і командувач 58-ої бригади в Афганістані Сергій Гуляєв в інтерв'ю Express.

Колишній воєначальник сказав, що він регулярно спілкується з офіцерами і солдатами, які воюють в Україні на боці Збройних сил РФ. Виходячи з того, що Гуляєву доводиться чути, можна сказати, що моральний дух серед передових військ падає, вони погано оснащені й місяцями залишаються без допомоги в окопах.

Російські військові відчувають, що їх кинуло начальство напризволяще, змусивши самостійно добувати і купувати військові матеріали. Крім того, їм доводиться по вісім місяців проводити в окопах без зміни, оскільки відпустка скасовується через брак резервів.

"Солдатам доводиться купувати собі спорядження на свою зарплату, наприклад бронежилети, оскільки військових товарів немає. Коли по тобі стріляють день і ніч і єдине, що ти можеш зробити, це викопати окоп і сидіти там місяцями без танків, БТРів і будь-яких транспортних засобів, — усе це справляє справжній деморалізуючий ефект", — зазначив Гуляєв.

Ще полковник повідомив, що російські війська відчувають гостру нестачу в автомобільній техніці — нещодавно солдати з передової просили допомогти з купівлею джипів у підрозділ, оскільки транспортних засобів для евакуації поранених практично немає. Відсутність авто також призводить до того, що все обладнання і припаси росіянам доводиться доставляти на передову вручну.

За словами Гуляєва, озлобленість і падіння морального духу російських солдатів уже призвели до актів саботажу, коли військові частини відмовляються йти в атаку за наказом. При цьому під час заколоту "вагнерівців" багато офіцерів і солдатів стояли на боці Євгена Пригожина.

"До Пригожина були симпатії. Я розмовляв із людиною, яка була близькою до "вагнерів" — у них не було ні снарядів, ні боєприпасів, ні постачання. Герасимов і Шойгу свідомо блокували постачання, тому повстання ПВК "Вагнера" було першим дзвіночком. Я думаю, що скоро офіцери, батальйони і полки теж підуть із фронту", — підсумував радянський полковник.

Раніше повідомлялося, що за словами американського генерала Марка Міллі, ЗСУ, схоже, домоглися прориву через першу лінію оборони російських військових на півдні, зокрема в Запорізькій області. Він додав, що кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для ЗС РФ.