У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи, — ОВА

За інформацією Харківської ОВА, з метою виконання планів, поставлених державою, в області будуть посилені мобілізаційні заходи.

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Заступник начальника Харківської обласної військової дміністрації Роман Семенуха 25 серпня під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації повідомив про посилення мобілізаційних заходів у Харківській області, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – сказав Роман Семенуха.

Під час наради були визначені кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів харківського регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

У зустрічі взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки начальника Харківського обласного ТЦК та СП, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, а також голови районних військових адміністрацій.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Юрист пояснює, що посилення призову суперечить чинному закону. Але поповнити лави ЗСУ все ж можна — поліцейськими, працівниками податкової служби та територіальних центрів комплектування.

Докладніше про те, навіщо влада заговорила про тотальну мобілізацію читайте в матеріалі Фокуса. Нагадаємо, закон не передбачає, що кожен українець зобов'язаний захищати свою країну, але країна зобов'язана забезпечити кожного свого воїна.