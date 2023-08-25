В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, — ОВА

По информации Харьковской ОВА, с целью выполнения планов, поставленных государством, в области будут усилены мобилизационные мероприятия.

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Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха 25 августа во время межведомственного совещания по вопросам реализации мероприятий мобилизации сообщил об усилении мобилизационных мероприятий в Харьковской области, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

Участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", — сказал Роман Семенуха.

Во время совещания были определены шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов харьковского региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, а также главы районных военных администраций.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в Украине могут усилить мобилизацию. Юрист объясняет, что усиление призыва противоречит действующему закону. Но пополнить ряды ВСУ все же можно — полицейскими, работниками налоговой службы и территориальных центров комплектования.

Подробнее о том, зачем власть заговорила о тотальной мобилизации читайте в материале Фокуса. Напомним, закон не предусматривает, что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина.