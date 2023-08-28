"Тільки так переможемо": військовий ЗСУ оцінив ймовірність призову усіх чоловіків (відео)

Український захисник Олександр Матяш пояснив, що переважна більшість чоловіків, які наразі на умовно безпечній території, будуть залучені до війська.

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Усі мають зрозуміти, що до кожного черга воювати дійде, оскільки тільки таким чином Україна зможе вистояти у боротьбі за своє існування та здобути перемогу. У програмі "Час: Online" з Марією Скібінською військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш висловився щодо мобілізації в Україні.

Він наголосив на тому, що українці повинні бути готовими до цього. З його слів, переважна більшість чоловіків, які наразі на умовно безпечній території, будуть залучені до війська.

"Воювати будуть всі чоловіки – якщо ні, то тоді ми програємо…", – зазначив захисник.

Матяш наголосив на тому, що до війни потрібно ставитися серйозно, оскільки вона вже торкнулася усіх. Він також переконаний, що ця війна на тривалий час.

"Ми зазнаємо шалених втрат", – повідомив військовий.

Захисник заявив, що це буде вартувати українському народу великої кількості людських життів. Також боєць звернув увагу на фінансовий аспект питання, адже бойові дії потребують постійних ресурсів.

"Все одно ця війна буде завершуватися не поразкою Росії, а перемовинами", – вважає Матяш.

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Посилення мобілізації в Україні: заяви депутатів Верховної Ради

У парламенті України пояснили ймовірність посилення загальної мобілізації. Наприкінці серпня Єгор Черньов, заступник голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що воювати з росіянами підуть усі. З його слів, четверта черга мобілізації в Україні передбачає, що у бойових діях братимуть участь усі чоловіки, а зараз в Україні йде друга черга мобілізації. Юристи вважають, що посилення призову суперечить чинному закону, але поповнити лави ЗСУ швидко можна поліцейськими, працівниками податкової служби та ТЦК.

Мобілізація в Україні й надалі реалізовуватиметься нібито у звичному режимі. Згодом з такою заявою виступив Федір Веніславський, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З його слів, додаткових заходів щодо загальної мобілізації наче не передбачено.

Нагадаємо, наприкінці серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Україні запроваджують електронний документообіг з ТЦК. Це дозволить обмінюватись інформацією без безпосередньої участі поранених захисників.