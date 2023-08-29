"Україна це може": Зеленський анонсував нарощування виробництва зброї (відео)

За словами українського лідера, у нашої країни вже є необхідне фінансування для того, щоб збільшити виробництво військової техніки.

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Українські оборонні компанії збільшують свої обсяги виробництва зброї. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 28 серпня.

Президент повідомив, що провів нараду з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, "Укроборонпрому" та керівниками вітчизняних компаній з виробництва озброєнь.

"Гармати, зроблені в Україні. Снаряди, зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяг виробництва. Україна це може. Фінансування є", — повідомив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, українська оборонна промисловість даватиме більший результат.

Український лідер також розпорядився надати до наступного засідання Ставки програму підготовки до застосування нових бойових літаків. Президент зазначив, що політичні аспекти вже вирішено.

"Ключове тепер — це якісно і швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання", — сказав Володимир Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, 28 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна вийде на масове виробництво дронів до кінця 2023 року. За його словами, сьогодні в країні допущено до експлуатації приблизно 30 екземплярів безпілотників від різних виробників.

Раніше, 18 серпня, ми писали про те, що українська компанія Inguar Defence почала виробництво прототипу бронемашини Inguar. Бронеавтомобіль розробляється за стандартами НАТО і має колісну формулу 4х4, дистанційно керований бойовий модуль із кулеметом ДШК і шість гранатометних систем для димових гранат.