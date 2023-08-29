Військові навчання ОДКБ: до Білорусі прибув новий ешелон ЗС РФ (фото)

Навчання ОДКБ відбудуться у Білорусі з 1 по 6 вересня. До Бресту прибуло вже два ешелони російських військовослужбовців.

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До Білорусі прибув ще один ешелон Збройних сил Російської Федерації, який візьме участь у навчаннях ОДКБ. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що російські військові братимуть участь у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023".

З 1 по 6 вересня на території Білорусі проходитиме навчання:

"Пошук-2023" з силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ (війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту) та медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

У моніторинговій групі наголосили, що до Бресту прибув вже другий ешелон Збройних сил РФ. Перший прибув увечері 18 серпня.

Навчання ОДКБ у Білорусі

15 травня 1992 року Договір про колективну безпеку або "Ташкентський пакт", "Ташкентський договір" підписали глави Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану та Узбекистану. У 1993 році до ОДКБ приєдналися Азербайджан, Білорусь і Грузія. Пізніше Азербайджан, Грузія та Узбекистан покинули організацію. Наразі ОДКБ налічує 6 членів — Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, Білорусь.

Нагадаємо, 29 вересня командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що навчання ОДКБ, яке розпочнеться 1 вересня у Білорусі, може бути використане як легітимізація нарощування військової присутності.

25 серпня президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що західним країнам не потрібно переживати за майбутні військові навчання ОДКБ.