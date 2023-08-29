"Росіян викурюють з Токмака": з міста готуються вивезти окупаційну владу, — Федоров

Через постійні обстріли міста окупанти починають усвідомлювати, що незабаром з прифронтового воно стане фронтовим.

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У тимчасово окупованому Токмаку у Запорізькій області окупаційна влада вже "сидить на валізах". Її готуються вивезти з міста. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, через постійні обстріли міста окупанти починають усвідомлювати, що незабаром воно з прифронтового стане фронтовим.

"Окупантів викурюють з Токмака. Майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове. Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" — на низькому старті, її перевозять в інше місто", — проінформував він.

Іван Федоров зазначив, що цілком ймовірно, що і глибокий тил не врятує окупантів в України.

Нагадаємо, що російські окупанти можуть бути готові серйозно битися за Токмак у Запорізькій області, цей населений пункт став для противника великим логістичним вузлом і там зведено різні укріплення з протитанковими ровами.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили від російських окупантів село Роботине в Запорізькій області. Окупанти зараз перекидають елітні підрозділи з інших точок фронту, щоб не дати Силам оборони просуватися далі Роботиного,