Між ПВК "Вагнер" і білоруським МВС посилився конфлікт, — ЦНС

Із Білорусі виїхали близько 50 найманців ПВК "Вагнер". Основною умовою їхнього виїзду було підписання контракту з Міноборони РФ і продовження участі у війні проти України.

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У Білорусі між найманцями з ПВК "Вагнер" і представниками МВС РБ посилився конфлікт. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"У Республіці Білорусь посилюється конфлікт між інструкторами-терористами з ПВК "Вагнер" і представниками МВС республіки на полігоні "Воловщина", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що основою конфлікту стало те, ким найманці були раніше. Силовики режиму Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями та злочинцями, тоді як "кривавий підхід" до виконання завдань, якого навчають білоруських військових, лякає навіть місцевих правоохоронців.

У Центрі наголосили, що Білорусь уже покинули близько 50 інструкторів із ПВК "Вагнер", проте основною умовою виїзду є підписання контракту з Міністерством оборони Російської Федерації та продовження участі у війні проти України. Зокрема, понад 1500 "вагнерівців" виїхали в Африку за останні три тижні.

Нагадаємо, згідно із супутниковими знімками сервісу Planetcom станом на 29 і 25 серпня, у Білорусі продовжують розбирати військовий табір найманців із ПВК "Вагнер", розташований у селі Цель (Осиповицький район Могильовської області).

28 серпня білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко розповів, що в Білорусі почали видавати нові паспорти найманцям ПВК "Вагнер". У документах пишуть вигадані дані найманців.

Того ж дня в Держдумі РФ заявили, що "вагнерівцям" можуть запропонувати лише два шляхи: контракт із Міноборони або відставку.