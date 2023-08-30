Деякі країни можуть постачати дрони Shahed для ЗС РФ, — ОК "Південь"

Для РФ недоступні високоточні технології. Безпілотники власного виробництва окупанти маркують специфічними літерами кирилиці, розповіли в командуванні.

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Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявили, що інші країни можуть постачати Росії нові безпілотники типу Shahed-136 та запасні частини до них. Про це вона повідомила в коментарі "Суспільному".

"Ми бачили активність вантажних перевезень з напрямком Тегеран — Москва, які зазвичай пов’язані з постачанням додаткових безпілотників типу Shahed, або запасних частин до них", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що на території Росії налагоджують самостійне виробництво безпілотних літальних апаратів, які маркують специфічними літерами кирилиці. Це означає, що високоточні технології для окупантів недоступні, тому вони можуть користуватися допомогою, яку надають "ще деякі країни у світі".

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що ЗСУ потрібно завдавати більше ударів по об'єктах, які виробляють компоненти для російських військових боєприпасів. З його слів, українські бійці повинні розірвати ланцюжки постачання компонентів для виробництва дронів Shahed.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підбив підсумки динаміки нальотів російських безпілотників у період з 1 по 19 серпня. Зокрема українські військові змогли ліквідувати 121 зі 128 дронів, в результаті чого ефективність протидії російським дронам досягла 90%. Тоді як найбільший показник був зафіксований у травні — 377 із 413 БПЛА збили українські захисники, в червні — 166 зі 197, а в липні 205 із 246 дронів.