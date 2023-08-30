Одесит обіцяв "відмазати" від мобілізації за 20 тисяч доларів (фото)

Чоловік вирішив залучити до незаконних дій представників районного ТЦК та СП, але був затриманий поліцейськими.

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Правоохоронці затримали одесита, який обіцяв військовозобов’язаному за 20 000 доларів ухилитися від мобілізації. Про це інформує Офіс генерального прокурора у Telegram.

Слідчі встановили, що мешканець Одеси вирішив "допомогти" у виготовленні документів про непридатність до військової служби. Для таких дій він збирався скористатися знайомствами у районному ТЦК та СП міста Одеси.

Чоловік погрожував, що в іншому випадку документи призовника у ТЦК не розглядатимуть. Правоохоронці звинуватили одесита в одержанні ним неправомірних коштів.

Співробітники правоохоронних структур наразі вирішують питання стосовно обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється причетність й інших осіб до незаконної схеми.

Мобілізація в Україні: справи щодо ухилення від призову

Поліцейський та медики організували схему ухилення від служби у Дніпрі. Учасники угруповання розподілили функції та долучили медичних працівників до процедури ухилення від мобілізації в Україні. Порушники вирішили виготовляти медичну документацію із завідомо неправдивою інформацією.

На Київщині 29 серпня викрили хабарників з ТЦК та ВЛК, які отримали від ухилянтів 10 мільйонів гривень. Група спільників допомагала незаконно знімати з військового обліку чоловіків. Правоохоронці виявили мінімум 50 осіб, з яких фігуранти отримали майже 10 млн грн.

Нагадаємо, 25 серпня повідомили, що голова військово-лікарської комісії Подільського ТЦК підробляв довідки для ухилянтів. В Офісі генпрокурора зазначили, що загалом у схемі брало участь 9 осіб. Вартість їхніх послуг становила 3-4 тисячі доларів з людини.