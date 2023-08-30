Удар по заводу в Брянську: наскільки болючою для РФ виявилася атака на "Кремний ЭЛ"

Експерти зазначили, що 90% продукції "Кремний ЭЛ" пов'язано з оборонним комплексом РФ, тож підприємство є "більш ніж цікавим кандидатом", щоб стати ціллю подальших ударів.

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У ніч на 30 серпня по одному з найбільших підприємств мікроелектроніки в РФ "Кремний ЭЛ", розташованому в Брянській області, було завдано удару безпілотниками. За неофіційними даними, внаслідок атаки в одному з виробничих цехів спалахнула пожежа. Про те, яких збитків могло зазнати підприємство країни-агресора, розповіли оглядачі Defence Express.

Експерти насамперед зазначили, що "Кремний ЭЛ" — це другий виробник мікроелектроніки в Росії, 90% продукції якого пов'язано з оборонним комплексом РФ. При цьому підприємство спеціалізується не стільки на виробництві готових блоків і схем, скільки на виготовленні дискретної продукції — транзисторів, діодів і простих модулів на їхній основі.

"Тобто це головний виробник компонентів, які використовуються, напевно, в абсолютно всіх військових мікросхемах у РФ", — зазначили автори матеріалу.

Важливість "Кремний ЭЛ" для ВПК Росії демонструє обсяг інвестицій — у нього вкладають з 2010 року по $5,5 млн щорічно, при цьому за 14 років з 2000 року підприємство наростило випуск продукції у вісім разів.

Підприємство також частково розв'язувало проблему імпортозаміщення — у 2019 році завод відзвітував про отримання $160 млн на вирішення такого завдання. Також відомо, що фахівці "Кремний ЭЛ" брали участь у низці стратегічно важливих для Росії дослідницьких роботах "Агрофон", "Агрономия" і "Силовик-5". Напрацювання застосовувалися у створенні активних фазованих антенних решіток АФАР, які є компонентом РЛС систем протиповітряної оборони, кораблів, літаків тощо.

Експерти переконані, що подібне підприємство є "більш ніж цікавим кандидатом", щоб стати ціллю для ударів. Тим паче успішна атака безпілотників показала проблеми із захистом і слабкість російської ППО в цьому районі. Крім того, завод розташований лише за 110 км від українського кордону, а це означає, що він перебуває в зоні досяжності деяких українських систем озброєння.

Тим часом експерти вважають, що одна нічна атака навряд чи завдала істотної шкоди, через яку підприємство могло зупинити виробництво.

Нагадаємо, у зв'язку з нічною атакою на "Кремний ЭЛ" військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для України важливо завдавати більше ударів по будь-яких об'єктах, які виробляють комплектуючі для російських військових боєприпасів. За його словами такі атаки усуватимуть не наслідки, а причини.