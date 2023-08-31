Залишилося трохи, щоб взяти ворога в котел, — боєць ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

Російським окупантам не вистачає ствольної артилерії, тож вони вимушені залучати авіацію на цій ділянці фронту. В самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку Росія продовжує контратакувати Сили оборони і стримувати їхній контрнаступ. ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, Сили оборони на цій ділянці фронту притискають ворога за залізницею, а на північному фланзі тривають активні оборонні дії. В самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.

Олег Калашніков говорить, що ЗСУ можуть затиснути ворога в котел, і до цього не так багато залишається. Втім, окупанти там міцно окопалися і облаштували опорні пункти та мінні загородження. Також окупанти дистанційно замінували територію.

На цій ділянці фронту росіянам не вистачає ствольної артилерії, тож вони вимушені залучати авіацію. Крім цього, у російських загарбників починає бракувати самих артилерійських установок.

"У нас є висоти, які ми ще маємо зайняти… Якщо ми беремо висоти там, де Кліщіївка – вже останні панівні, то ще більше беремо під вогневий контроль сам Бахмут і дотягуємося до його такої більш-менш безпечної траси логістики – це Попасна – Бахмут", — пояснив Олег Калашніков.

Нагадаємо, що ССО під Бахмутом знищили спостережний пункт РФ. Попередньо про розташування ворожих позицій бійцям доповіла українська розвідка, після чого було ухвалено рішення приступати до роботи.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині на Бахмутському напрямку Сили оборони просуваються в районі Кліщіївки і мають успіхи поблизу Курдюмівки та Андріївки.