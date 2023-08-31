Суд назвав накази президента "авторськими творами і рабством": на Полтавщині виправдали ухилянта

На суді чоловік визнав, що отримував повістки і не з'являвся і зауважив, що він має плоску стопу, але на військово-лікарській комісії на це не зважили.

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Суддя Зіньківського районного суду Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, якого звинуватили в ухиленні від призову під час мобілізації. У вироку суду суддя назвав закони про мобілізацію "авторськими творами", мобілізацію "рабством", а Міністерство оборони України "приватною компанією". Про це йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що до суду щодо незаконної мобілізації звернувся раніше несудимий чоловік, уродженець селища Кірове міста Дзержинська Донецької області. Зазначається, що він отримав повістку, хоча в армії не служив, але перебуває на військовому обліку. Він пройшов ВЛК, і його було визнано придатним до військової служби в Збройних Силах України під час мобілізації.

Коли його мали відправити на місце проходження служби, він не з'явився. Його запросили повторно, але він знову не відреагував. На суді чоловік визнав, що отримував повістки і не з'являвся і зауважив, що він має плоску стопу, але на військово-лікарській комісії на це не зважили.

У вироку суду суддя перелічив історичні судові процеси, статті Конституції, Резолюції ООН, згадав Франкліна Делано Рузвельта та Жан-Жака Руссо, структуру Збройних сил України, Закон України про захист персональних даних, положення про ТЦК та СП, і форму власності Міноборони, яке назвав "приватною".

Також він назвав закони про мобілізацію, підписані президентом України, "авторськими творами", які не мають жодної законності.

Крім того, за рішенням судді виявилося, що ТЦК та СП не мають права комплектувати Збройні сили України особовим складом, а можуть лише пропонувати укласти трудовий договір (контракт). Водночас у вироку наголошується, що "примус до трудового контракту є формою рабства".

Зрештою суддя виправдав ухилянта у зв`язку з недоведеністю наявності в діях обвинуваченого складу цього злочину і постановив закрити кримінальне провадження по обвинуваченню громадянина у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.336 КК України в зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення його винуватості в суді.

Нагадаємо, що суд у Полтавській області виправдав військовозобов'язаного, який ухилявся від призову. Суд ухвалив рішення, посилаючись, зокрема, на те, що слідство не надало оригіналу повістки або розписки про її отримання, а також наказу про оголошену загальну мобілізацію та інформації про перебування військовозобов'язаного на обліку або копії висновку ВЛК.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити мобілізацію. На думку експертів, поповнити лави ЗСУ варто поліцейськими, працівниками податкової служби та ТЦК. Крім того, під посилену мобілізацію можуть потрапити "нові" студенти та аспіранти.