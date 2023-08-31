Суд назвал приказы президента "авторскими произведениями и рабством": на Полтавщине оправдали уклониста

На суде мужчина признал, что получал повестки и не появлялся и заметил, что он имеет плоскую стопу, но на военно-врачебной комиссии это не учли.

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Судья Зеньковского районного суда Полтавской области оправдал и признал невиновным безработного военнообязанного, которого обвинили в уклонении от призыва по мобилизации. В приговоре суда судья назвал законы о мобилизации "авторскими произведениями", мобилизацию "рабством", а Министерство обороны Украины "частной компанией". Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что в суд относительно незаконной мобилизации обратился ранее несудимый мужчина, уроженец поселка Кирово города Дзержинска Донецкой области. Отмечается, что он получил повестку, хотя в армии не служил, но состоит на воинском учете. Он прошел ВВК, и был признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины во время мобилизации.

Когда его должны были отправить на место прохождения службы, он не появился. Его пригласили повторно, но он снова не отреагировал. На суде мужчина признал, что получал повестки и не появлялся и заметил, что он имеет плоскую стопу, но на военно-врачебной комиссии это не учли.

В приговоре суда судья перечислил исторические судебные процессы, статьи Конституции, Резолюции ООН, вспомнил Франклина Делано Рузвельта и Жан-Жака Руссо, структуру Вооруженных сил Украины, Закон Украины о защите персональных данных, положения о ТЦК и СП, и форму собственности Минобороны, которое назвал "частной".

Также он назвал законы о мобилизации, подписанные президентом Украины, "авторскими произведениями", которые не имеют никакой законности.

Кроме того, по решению судьи оказалось, что ТЦК и СП не имеют права комплектовать Вооруженные силы Украины личным составом, а могут только предлагать заключить трудовой договор (контракт). В то же время в приговоре отмечается, что "принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

В конце концов судья оправдал уклониста в связи с недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава этого преступления и постановил закрыть уголовное производство по обвинению гражданина в совершении уголовного преступления предусмотренного ст.336 УК Украины в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства его виновности в суде.

Напомним, что суд в Полтавской области оправдал военнообязанного, который уклонялся от призыва. Суд принял решение, ссылаясь, в частности, на то, что следствие не предоставило оригинала повестки или расписки о ее получении, а также приказа об объявленной всеобщей мобилизации и информации о пребывании военнообязанного на учете или копии заключения ВВК.

Напомним, в Украине могут усилить мобилизацию . По мнению экспертов, пополнить ряды ВСУ стоит полицейскими, работниками налоговой службы и ТЦК. Кроме того, под усиленную мобилизацию могут попасть "новые" студенты и аспиранты.