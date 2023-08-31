Вигадана смерть Пригожина: польські експерти оцінили версію "загибелі двійника" глави ПВК

В інформаційному полі розганяються різні версії про долю Пригожина, а російська публіка це охоче сприймає, оскільки полюбляє вірити в різного роду міфи.

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Днями російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю британській Daily Mail заявив, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "живий, здоровий і вільний" у неназваній країні. Крім того, чутки про те, що в авіакатастрофі загинув двійник Пригожина також з'явилися в інформаційному полі. Про те, наскільки обґрунтованими можуть бути розмови про те, що Пригожин все ж таки залишився живим, розповіли 30 серпня польські оглядачі Defence 24.

Автори публікації процитували Валерія Солов'я, який стверджував, що лідер "вагнерівців" залишився живий і тепер планує помститися тим, хто задумав на нього замах. Експерти зазначили, що ці слова потрапили на "благодатний ґрунт у Росії".

"Росіяни припускають, що Пригожин, здійснивши похід на Москву, мав бути готовим до того, що Кремль захоче його позбутися, тому він не міг сісти в літак. Крім того, він мав репутацію політика, який нав'язливо стежить за своєю безпекою в подорожах", — пишуть оглядачі.

Також існує думка, що куратор "вагенрівців" постійно дотримувався заходів безпеки, мав двійника і тасував їх перед вильотами, тому загибель в авіакатастрофі виглядає більш ніж дивною.

Про те, що Пригожин живий нібито говорять і командири угруповання "Вагнер". Також є припущення, що він Пригожин досі перебуває в Африці, а саме в Малі, оскільки "французьке вторгнення до Нігеру під прикриттям ЕКОВАС" могло розпочатися вранці 25 серпня. Хоча на думку Солов'я його там зовсім не було.

А російська публіка охоче сприймає таку інформацію, оскільки любить вірити в міфи, підкреслили оглядачі. За словами авторів матеріалу, міф про те, що Пригожин живий і нічого з ним не сталося, найімовірніше, збережеться ще на довгі роки.

"Пригожин уже двічі пережив чутки про свою смерть. У 2019 році повідомляли, що він загинув в авіакатастрофі в Африці, а у 2022 році — що він помер у Луганській області", — ідеться в матеріалі.

На думку експертів, це тільки посилює спекуляції після останніх подій.

Раніше повідомлялося, що 29 серпня куратора угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина поховали на Пороховському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. Церемонія пройшла в закритому форматі, а на похороні були присутні обмежене коло людей.