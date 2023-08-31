"Чекаємо в гості": міністр оборони Білорусі запросив поляків на навчання ОДКБ

За словами голови оборонного відомства Білорусі Віктора Хреніна, контингент, що прибув, — нечисленний. Дані про кількість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, задекларовані.

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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що польській стороні надіслали офіційне запрошення відвідати військові навчання країн ОДКБ, але відповіді поки немає. Про це повідомляє БелТА.

"Навчання офіційно починаються завтра, 1 вересня. Подивимося, на якому етапі завершальний етап навчань буде. 6 вересня. Те, що наші опоненти хвилюються, вони переслідують свої тільки цілі. Ці навчання мають виключно тільки характер злагодження структури ОДКБ <...> Будь ласка, чекаємо в гості, щоб показати свою відкритість", — зазначив воєначальник.

За його словами, раніше в Казахстані проводили "низку погоджувальних нарад", які показали певну проблематику сумісності військ ОДКБ.

Згодом в офіційній документації з'явилися певні зміни, які відпрацьовуватимуться та апробуватимуться.

За словами Хреніна, контингент, що прибув, — нечисленний. Дані про чисельність військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, задекларовані.

Нагадаємо, що влада Польщі, Латвії, Литви та Естонії зажадала виведення "вагнерівців" з Білорусі. Але, на думку білоруського керівника Олександра Лукашенка, такі вимоги необґрунтовані. А його спроби відновити з країнами добросусідські відносини не мали очікуваного відгуку.

Також повідомлялося, що супутникові знімки за 29 і 25 серпня показали, що в Білорусі все ж продовжують згортати табір ПВК "Вагнер". За даними журналістів, із 273 наметів для найманців було демонтовано 101.