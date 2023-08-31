"Ждем в гости": министр обороны Беларуси пригласил поляков на учения ОДКБ

По словам главы оборонного ведомства Беларуси Виктора Хренина, прибывший контингент — малочисленный. Данные о количестве военнослужащих, участвующих в учениях, задекларированы.

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что польской стороне направили официальное приглашение посетить военные учения стран ОДКБ, но ответа пока нет. Об этом сообщает БелТА.

"Учения официально начинаются завтра, 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе завершающий этап учений будет. 6 сентября. То, что наши оппоненты волнуются, они преследуют свои только цели. Данные учения носят исключительно только характер слаживания структуры ОДКБ <…> Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", — отметил военачальник.

По его словам, прежде в Казахстане проводился "ряд согласительных совещаний", которые показали определенную проблематику совместимости войск ОДКБ.

Впоследствии в официальной документации появились определенные изменения, которые будут отрабатываться и апробироваться.

По словам Хренина, прибывший контингент — малочисленный. Данные о численности военнослужащих, участвующих в учениях, задекларированы.

Напомним, что власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии потребовали вывода "вагнеровцев" из Беларуси. Но, по мнению белорусского руководителя Александра Лукашенко, такие требования необоснованны. А его попытки восстановить со странами добрососедские отношения не возымели ожидаемого отклика.

Также сообщалось, что спутниковые снимки за 29 и 25 августа показали, что в Беларуси все же продолжают сворачивать лагерь ЧВК "Вагнер". По данным журналистов, из 273 палаток для наемников была демонтирована 101.