Мобілізація в Україні: чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи під час вручення повістки

За словами юриста Тетяни Козян, представники військкоматів не мають права ні перевіряти документи, ні проводити затримання будь-кого без участі правоохоронних органів.

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На території України діє триваюча загальна мобілізація та режим воєнного стану. У цей період співробітники компетентних органів можуть зупинити на вулиці чоловіків призовного віку з метою перевірки документів і вручення повістки. Про це розповіла юристка Тетяна Козян.

"Незважаючи на те, що деякі явища здаються звичними і природними, а багато хто не знає в деталях норми чинного законодавства, важливо розуміти межі компетенції кожного конкретного державного органу. Перевірка документів громадян належить до повноважень органів Національної поліції України", — зазначила вона.

Повідомляється, що відповідно до висловлених тверджень, військовим особам не надається право на проведення перевірок документів або здійснення арештів. Якщо військові мають підозри щодо конкретної особи та її дій, їм слід викликати поліцію та, за їхньої присутності, виконувати процедури з отримання пояснень від індивіда або перевірки документів. Зазначається, що навіть представники Територіальних комісій з питань надзвичайного стану також не мають права проводити самостійні перевірки документів.

Коли поліцейські здійснюють перевірку документів, вони теж мають проводити таку діяльність у межах закону і пояснити свої дії.

"Незважаючи на те, що представники терцентрів комплектування та соціальної підтримки не мають права на те, щоб перевіряти на вулицях документи, інколи подібні ситуації мають місце. Тож у такому разі слід попросити військових, щоб, згідно з нормами чинного законодавства, вони викликали поліцію та вчиняли такі дії в її присутності", — додала вона.

Як пояснив експерт, у минулому питання перевірки документів стало об'єктом безлічі запитань серед людей, які стикалися з цією ситуацією. Міністерство юстиції України навіть офіційно роз'яснило, що представники Територіальних комісій з питань надзвичайного стану не мають права проводити перевірку документів. Тим не менш, така зацікавленість часто пов'язана з іншою важливою темою — врученням повісток. На практиці, дійсно, може мати місце ситуація, коли перевірка документів передує подальшому врученню повістки.

"Вручати повістки на вулиці під час воєнного стану правомірно. Однак це має відбуватися в супроводі представника поліції. Інакше представники ТЦК не можуть вимагати у громадянина його документів", — підсумувала Тетяна Козян.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що таке "повна мобілізація". За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ввели загальну мобілізацію.

Раніше Фокус писав, кого можуть призвати на військову службу вже у вересні, і які категорії громадян можуть відмовитися від призову на військову службу. Крім цього, в Україні звузили перелік громадян, які мають право на відстрочку від призову в армію.