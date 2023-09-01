Росіяни відступають: ЗСУ просунулися вперед на Мелітопольському напрямку (карти)

Українські військові не зупиняються і займають нові вершини на передовій. У цей час противник продовжує атакувати прифронтові міста в усіх напрямках.

Related video

ЗС РФ змушені відступати з деяких позицій через успішне просування Сил оборони України. Про це повідомив спікерка Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, цитує Military Media Center 1 вересня.

За його словами, у бійців Збройних сил України є певні успіхи в напрямку Новопрокопівки на південному напрямку фронту. Наступальні операції Сил оборони на Мелітопольському напрямку не припиняються.

"У напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", — зазначив Андрій Ковальов.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: зведення від Генштабу

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти завдали авіаційного удару в районі Козачої Лопані, а також обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

На Куп'янському напрямку зафіксовано авіаційні удари, а також артилерійські та мінометні обстріли. Постраждали такі населені пункти: Борова, Куп'янськ, Кислівка.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, але бійці ЗСУ не дали йому прорватися вперед.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок. Тут від ворожих атак постраждало понад 15 населених пунктів, а також авіаційні удари зафіксовано в районі Білої Гори та Нью-Йорка на Донеччині.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

"На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області", — продовжують у Генштабі.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

На Мар'їнському напрямку противник продовжує безуспішні спроби взяти нові населені пункти під свій контроль, але Сили оборони стримують їхній наступ. Зокрема, безуспішні бої велися в районі Новомихайлівки Донецької області.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійські обстріли з боку російських окупантів призвели до того, що в результаті постраждали такі населені пункти: Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

Активно тривають дні на Запорізькому та Херсонському напрямку, де противник практично постійно здійснює атаки. Понад 30 населених пунктів в обох областях постраждали від авіаційних ударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів.

Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP Українські військові продовжують повертати контроль над окупованими територіями Фото: DeepStateMAP

Українські військові при цьому продовжують власний контрнаступ і виганяють противника з раніше зайнятих позицій.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противник", — продовжують у Генштабі.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що після прориву першої лінії оборони ЗС РФ, на українських військових чекає ще багато роботи. Однак, просування може піти набагато швидше, як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він вважає, що найскладніші загородження противник побудував саме на першій лінії, адже у нього на це було кілька місяців підготовки.

31 серпня повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що ЗСУ знову перевершують усі очікування, хоча ще 2022 року багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів.