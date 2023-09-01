ЗС РФ у Луганській області залишаться без їжі: логістика не дозволяє доставити продукти

За словами голови ОВА Артема Лисогора, обмеження запровадять уже в перших числах вересня. Торкнуться вони окупованої частини Сватівського району Луганської області.

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Російським окупантам у Луганській області командування не може довезти продукти харчування. Пов'язано це зі значним погіршенням логістики. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі 1 вересня.

За його словами, зміни для противника запровадять уже з перших днів вересня. Фіксується, що Сватівський район перестануть централізовано забезпечувати продовольством, адже продукти фактично неможливо доставити.

"Логістичне забезпечення особового складу окупаційних військ продовжує погіршуватися, про що свідчить запровадження відповідних обмежень окремих військових частин", — ідеться в повідомленні.

Російські окупаційні адміністрації Сватівського району зазначили, що з вересня припиняється централізоване продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на цій території.

Окремо Артем Лисогор заявив, що на окупованих територіях противник також починає проводити так звані вибори. Це дострокове "голосування" за тиждень до основного.

Проводять його в тих населених пунктах, де противнику так і не вдалося облаштувати "виборчі дільниці" і не ознайомили місцеве населення з "кандидатами".

"Тобто, де завгодно, за бажанням організаторів. Триватиме ця процедура майже тиждень. Члени комісій зі скриньками їздитимуть за адресами та шукатимуть охочих. Скількох захочуть знайти — такою і виявиться явка", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що школярі на окупованих територіях вивчатимуть "російську історію", де провину за війну переклали на Україну. Найбільше загарбники приділяють увагу книжкам з вивчення "російської історії" в 11 класі.