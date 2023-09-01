"Агенти, партизани і невпізнані дрони": атак по об'єктах у РФ буде ще більше, — ОП

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, є певна точка війни в Україні, після якої ворожі дії поступово переносяться на територію РФ. А низка чинників уже наближає її кінець.

Related video

У п'ятницю, 1 вересня, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що удари безпілотників по території РФ зростатимуть, а нещодавні такі атаки засвідчили, що війна в Україні поступово переміщується в бік Росії. Про це повідомляє Reuters.

Україна нарощує удари по окупованих територіях, а кількість атак у РФ також збільшиться — завдяки "агентам" або "партизанам".

"Що стосується Росії… зростає кількість атак невпізнаними дронами на території Російської Федерації", — сказав Подоляк, додавши, що в майбутньому такого буде ще більше.

За його словами, є певна точка війни, після досягнення якої ворожі дії поступово переносяться на територію РФ.

На тлі зростання атак дронами у РФ Київ також рекламує свої власні розробки в частині далекобійних озброєнь, зазначають журналісти. Це українська відповідь Кремлю на ракетно-дронову кампанію, яку РФ проводить уже тривалий час.

Мирні переговори з РФ, і коли закінчиться війна

Або ЗСУ знищать потенціал ЗС РФ військовими засобами, або війна з поточним рівнем агресії триватиме певний час, вважає представник ОП.

Подоляк також заявив, що будь-які мирні переговори з РФ означатимуть капітуляцію України і всього цивілізованого світу.

Він сказав, що переконаний, що західні союзники, які надали військову підтримку Києву, що обчислюється мільярдами доларів, розуміють, що жодних компромісів із Москвою бути не може.

"На сьогодні партнери розуміють, що ця війна не завершиться компромісним рішенням, тобто або ми зруйнуємо потенціал Росії військовими засобами, для чого нам потрібні відповідні інструменти, або ця війна з таким самим рівнем агресії буде продовжуватися певний час", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба розповів про просування контрнаступу України, і військовослужбовців, які повзуть кілометри, розміновуючи поля.

Також повідомлялося, що аналітики розповіли, що сталося під час атак на аеродром у Пскові.