"Агенты, партизаны и неопознанные дроны": атак по объектам в РФ будут еще больше, — ОП

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, есть некая точка войны в Украине, после которой враждебные действия постепенно переносятся на территорию РФ. А ряд факторов уже приближает ее конец.

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В пятницу, 1 сентября, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что удары беспилотников по территории РФ будут возрастать, а недавние подобные атаки показали, что война в Украине постепенно перемещается в сторону России. Об этом сообщает Reuters.

Украина наращивает удары по оккупированным территориям, а количество атак в РФ также увеличится — за счет "агентов" или "партизан".

"Что касается России… растет число атак неопознанными дронами по территории Российской Федерации", — сказал Подоляк, добавив, что в будущем подобного будет еще больше.

По его словам, есть некая точка войны, по достижении которой враждебные действия постепенно переносятся на территорию РФ.

На фоне роста атак дронами в РФ Киев также рекламирует свои собственные разработки по части дальнобойных вооружений, отмечают журналисты. Это украинский ответ Кремлю на ракетно-дроновую кампанию, которую РФ проводит уже длительное время.

Мирные переговоры с РФ, и когда закончится война

Либо ВСУ уничтожат потенциал ВС РФ военными средствами, либо война с текущим уровнем агрессии продлится определенное время, считает представитель ОП.

Подоляк также заявил, что любые мирные переговоры с РФ будут означать капитуляцию Украины и всего цивилизованного мира.

Он сказал, что убежден, что западные союзники, которые оказали военную поддержку Киеву, исчисляющуюся миллиардами долларов, понимают, что никаких компромиссов с Москвой быть не может.

"На сегодня партнеры понимают, что эта война не завершится компромиссным решением, то есть либо мы разрушим потенциал России военными средствами, для чего нам нужны соответствующие инструменты, либо эта войны с таким же уровнем агрессии будет продолжаться определенное время", — отметил Подоляк.

Напомним, что Дмитрий Кулеба рассказал о продвижении контрнаступления Украины, и военнослужащих, которые ползут километры, разминируя поля.

Также сообщалось, что аналитики рассказали, что произошло во время атак на аэродром в Пскове.