Російська армія ризикує розпорошити свої сили по різних ділянках фронту, — розвідка

Збройні сили РФ одночасно намагаються зберегти темпи просування на Куп'янському напрямку і запобігти прориву Сил оборони на південному фронті.

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Російські війська, продовжуючи наступати в районі Куп'янська, намагаються одночасно зупинити український контрнаступ на південному фронті. Такими діями російська армія, вочевидь, намагається змусити ЗСУ розділити основні сили між двома напрямками — Оріхівським і Куп'янським. Про це 2 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка проаналізувала наступ російської армії в районі Куп'янська в Харківській області та паралельний прорив українських військ на перших рубежах оборони ЗС РФ під Оріховим.

"Російські сили, які здебільшого складаються з частин 58-ї загальновійськової армії та Повітряно-десантних військ Росії, прагнуть зупинити український контрнаступ, продовжуючи водночас власний наступ на північному напрямку в районі Куп'янська", — ідеться в повідомленні.

На думку фахівців, під Куп'янськом, де російські сили наступають ще з початку українського контрнаступу, загарбникам вдалося досягти "скромних успіхів". У такій ситуації, продовжуючи тиск на Куп'янському напрямку та нарощуючи там чисельність військ, ЗС РФ можуть послабити угруповання, яке тримає оборону на південній частині фронту.

"Росія однак ризикує розділити свої сили, прагнучи запобігти українському прориву", — зазначила британська розвідка.

Нагадаємо, як зазначають у британському Міноборони, Москва щосили намагається захистити Кримський міст від подальших ударів. Такі заходи вжито через те, що переправа служить для забезпечення військ на території окупованої Херсонської та Запорізької областей.