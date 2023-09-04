Військова розвідка: ЗМІ пояснили, чи можуть західні аналітики допомагати російській армії

За словами журналістів, у західних аналітиків немає доступу до розвідданих, стратегічних цілей, даних про втрати, які є у сотень тисяч добре поінформованих російських військових фахівців у Міноборони РФ.

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Журналісти розповіли, чи можуть росіяни використовувати інформацію від західних аналітиків у своїх цілях. У більшості великих військових конфліктів журналісти "вбудовані" у військові структури й надають обґрунтовані коментарі, але водночас усвідомлюють, що певна інформація має залишатися в секреті. Про це повідомляє Sky News.

Автори публікації зазначають, що західні війська не беруть участі у війні в Україні, і тому у журналістів, які висвітлюють події на фронті, обмежені можливості в тому, що стосується передачі інформації.

На відміну від РФ, країни Заходу не цензурують висвітлення війни в ЗМІ. Однак за відсутності поінформованого погляду завжди є ймовірність того, що в заголовках опиниться якась "сенсаційна" інформація або інформація, що сіє паніку.

Міноборони Великої Британії спирається на колишніх військових ветеранів, їхній унікальний досвід роботи, щоб забезпечити обґрунтований аналіз подій, пишуть журналісти

За їхніми словами, у західних аналітиків немає доступу до розвідданих, стратегічних цілей, даних про втрати, які є у сотень тисяч добре поінформованих російських військових фахівців у Міноборони РФ.

Нагадаємо, що дрони Bayraktar знову застосовують на фронті. Експерт розповів, чому це погано для ЗС РФ.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про перекидання на фронт ТОС-2 "Тусочка" — наступника "Солнцепека".